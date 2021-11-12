С длинной фатой и в платье с цветами: свадебный образ Пэрис Хилтон

С длинной фатой и в платье с цветами: свадебный образ Пэрис Хилтон

Для церемонии бракосочетания светская львица выбрала наряд от Oscar de la Renta.

Пэрис Хилтон наконец-то вышла замуж за 40-летнего бизнесмена Картера Рэума. Для этого важного дня светская львица долго выбирала свадебный наряд. Свой выбор прямо накануне бракосочетания она остановила на роскошном белом кружевном платье с цветочными аппликациями и длинным рукавом от бренда Oscar de la Renta.

В Instagram Хилтон опубликовала новые фото своего свадебного образа, который мы можем лучше рассмотреть.

Наряд знаменитость дополнила длинной фатой с белыми цветами. Ей сделали элегантную прическу, собрав волосы в хвост и накрутив прядь волос волной, и макияж в нюдовых оттенках с акцентом на глазах. В ушах были серьги с большими бриллиантами. Французский маникюр завершил аутфит Пэрис.

Напомним, свадьба Пэрис и Картера состоялось в поместье ее покойного деда в Бель-Эйр. Само празднование должно будет продолжаться три дня, а Хилтон за это время сменит около десяти платьев.

На свадьбе было много звезд, среди которых - Эмма Робертс, Bebe Rexha и Эшли Бенсон.

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