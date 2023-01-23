С длинной косой и в вышиванке с обнаженными плечами: Ирина Билык продемонстрировала красивый образ

Артистка предстала на снимке в национальном образе.

Вчера, 22 января, Ирина Билык поздравила подписчиков с Днем Соборности Украины своим красивым фото.

Артистка предстала в очаровательном образе на фоне сине-желтого флага. На Ирине была вышиванка с кружевом и обнаженными плечами.

Ирина Билык / Фото: Instagram Ирина Билык

Аутфит Билык дополнила длинной косой, украшенной сине-желтой лентой, черной повязкой с цветами и серьгами в виде голубых цветов. Нежный макияж и маникюр завершили лук певицы.

"Очень красивая, красавица наша Билычка!", "Очей не отвести! Украинки – самые красивые", "Бесконечная красавица, талантливая украинка", "Какая красавица! Обожаю", "Волшебная украиночка", — написали фолловеры Ирины в комментариях.

Напомним, Билык в пудровом платье презентовала новую украиноязычную песню под названием "Мало".

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