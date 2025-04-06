- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 166
- Время на прочтение
- 1 мин
С длинной косой на шее: американская актриса с оригинальным аксессуаром пришла на мероприятие
Мэгги Джилленхол появилась на киновыставке с галстуком в виде косы из волос.
Американская актриса Мэгги Джилленхол посетила презентацию фильма «Невеста», который прошел в рамках киновыставки CinemaCon в Лас-Вегасе.
На мероприятии она предстала в белой рубашке и деловом черном костюме от бренда Schiaparelli, состоявшего из широких брюк и жакета с золотым замком вместо пуговицы.
Свой аутфит Мэгги дополнила оригинальным аксессуаром – галстуком в виде длинной косы из настоящих волос. Обута она была в черные туфли.
Джилленхол сделала укладку с кудрями, макияж с помадой ягодного оттенка и красный маникюр. Уши она украсила лаконичными серьгами, а на руках были браслеты и золотое кольцо.