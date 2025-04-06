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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
166
Время на прочтение
1 мин

С длинной косой на шее: американская актриса с оригинальным аксессуаром пришла на мероприятие

Мэгги Джилленхол появилась на киновыставке с галстуком в виде косы из волос.

Автор публикации
Алина Онопа Алина Онопа
Мэгги Джилленхол

Мэгги Джилленхол / © Associated Press

Американская актриса Мэгги Джилленхол посетила презентацию фильма «Невеста», который прошел в рамках киновыставки CinemaCon в Лас-Вегасе.

На мероприятии она предстала в белой рубашке и деловом черном костюме от бренда Schiaparelli, состоявшего из широких брюк и жакета с золотым замком вместо пуговицы.

Мэгги Джилленхол / © Getty Images

Мэгги Джилленхол / © Getty Images

Свой аутфит Мэгги дополнила оригинальным аксессуаром – галстуком в виде длинной косы из настоящих волос. Обута она была в черные туфли.

Мэгги Джилленхол / © Getty Images

Мэгги Джилленхол / © Getty Images

Джилленхол сделала укладку с кудрями, макияж с помадой ягодного оттенка и красный маникюр. Уши она украсила лаконичными серьгами, а на руках были браслеты и золотое кольцо.

Мэгги Джилленхол / © Associated Press

Мэгги Джилленхол / © Associated Press

Дата публикации
Количество просмотров
166
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