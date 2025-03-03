С длинным маникюром и в роскошных платьях: рассматриваем образы Синтии Эриво, выбранные для "Оскара"

Она была яркой, эпатажной и опять выбрала наряд зеленого цвета.

38-летняя Синтия Эриво - обладательница потрясающих вокальных данных, а также у нее необычный стиль и вкус: артистка любит длинный маникюр с множеством декора и ярких оттенков. Не отказалась от такой своей фишки она и для церемонии "Оскар", поскольку ее ногти были украшены золотом, камнями и другим замысловатым декором.

Синтия Эриво / Фото: Associated Press

Синтия Эриво / Фото: Associated Press

Что касается платья звезды, то выбрала она для красной дорожки престижной кинопремии бархатное платье от Louis Vuitton насыщенного зеленого оттенка, который стал отсылкое к ее роли в фильме "Wicked: Чародейка".

Синтия Эриво / Фото: Associated Press

У платья была огромная юбка, высокий воротник и имитация банта в зоне груди.

Синтия Эриво / Фото: Associated Press

Во время церемонии Синтия вышла на сцену и произвела так называемый вау-эффект, ведь надела сногсшибательное белое платье от Vivienne Westwood с пышной юбкой, цветочными аппликациями фиолетового цвета и нежно-зеленым фатином.

Синтия Эриво / Фото: Associated Press

В этом платье вместе, с коллегой Арианой Гранде, Синтия исполнила саундтрек фильма "Wicked: Чародейка" Defying Gravity. В этой сказке они сыграли роли Эльфабы и Глинды.

Синтия Эриво и Ариана Гранде / Фото: Associated Press

Синтия Эриво и Ариана Гранде / Фото: Associated Press

После официальной части состоялась традиционная вечеринка Vanity Fair Oscar Party. Синтия, конечно же, была среди гостей этого гламурного и престижного звездного мероприятия. Британская суперзвезда надела легкое платье от Vivienne Westwood из фатина. Оно было симметричным, на одно плечо и со шлейфом. Украшал платье черный бант на талии. Синтия сочетала его с сумкой-сердцем, чокером на шее и черными туфлями.

Синтия Эриво / Фото: Associated Press

В этот раз Синтия была номинирована в категории "Лучшая женская роль", однако не победила, как и 62-летняя актриса Деми Мур.

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