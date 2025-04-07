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- Шоу-бизнес
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С длинными когтями и в платье цвета бургунди: похудевшая рэперша Lizzo привлекла внимание на красной дорожке
36-летняя американская рэп-исполнительница привлекла к себе внимание на мероприятии эпатажным луком.
Lizzo продемонстрировала самый эпатажный образ на церемонии вручения премии Breakthrough Prize («Прорыв») в Лос-Анджелесе.
Рэперша появилась там в обтягивающем платье без бретелек и с драпировкой из кутюрной коллекции осень-зима 2024 года бренда Robert Wun, которое подчеркнуло ее похудевшую фигуру. Подол наряда был темно-винного оттенка и плиссированным.
Аутфит Lizzo дополнила оперными перчатками в тон платья, которые были соединены между собой тканью с драпировкой. Сверху на них наклеили длинные когти бордового цвета металлик. На одном из пальцев было кольцо с красными камнями.
Рэп-исполнительница сделала укладку с мокрым эффектом и арт-макияж с красными тенями, которые были на веках и скулах. Губы она накрасила красной помадой. Уши Lizzo украсила длинными серьгами.
Напомним, репер Lizzo на вечеринке Vanity Fair Oscar предстала в черном корсетном платье с прозрачной юбкой фасона "русалка" со шлейфом от Christian Siriano.