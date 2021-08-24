С Днем Независимости, украинцы: Зибров, Могилевская, Цибульская и другие звезды записали праздничные видеопоздравления

Сегодня, 24 августа, мы празднуем День Независимости Украины. В этот замечательный ювилейный день украинские селебрити шлют вам искренние пожелания.

По случаю 30-летия Независимости нашего государства украинские звезды специально для читателей ТСН.ua нарядились и записали праздничные видеопоздравления.

Павел Зибров

"Украина, я поздравляю тебя с 30-й годовщиной Независимости нашего государства. Я хочу поздравить тебя словами из песни, которую мы написали с Юрием Рыбчинским."И есть у нас свобода, и есть у нас судьба, и есть земля у нас и небеса, и есть у нас язык, свой замечательный, и есть у нас гордость, и есть красота. С праздником, Украина!"

Павел Зибров поздравил читателей ТСН.ua с Днем Независимости

Наталья Могилевская

"Поздравляю всех поклонников ТСН.ua с Днем Независимости! Желаю счастья, здоровья! И пусть наша страна будет такой же искренней, щедрой, плодородной! И пусть дети рождаются талантливые! И пусть будет хорошая музыка! Главное — хорошие новости. С Днем рожденья!"

Наталья Могилевская поздравила читателей ТСН.ua с Днем Независимости

Оля Цибульская

"Специально для ТСН.ua от главной кошки страны летят поздравления с Днем Независимости. Я хочу, чтобы мы кайфовали от своей Украины, гордились ею, слушали ее музыку, ели ее борщи и обнимались с лучшими людьми, которые живут рядом с вами. Люблю вас, целую, мяу".

Оля Цибульская поздравила читателей ТСН.ua с Днем Независимости

Мария Бурмака

"Поздравляю Украину и украинцев с Днем независимости! Прежде всего, я желаю нашей стране мира, я желаю процветания, я желаю, чтобы легко жилось нашим родителям, и, чтобы делали успехи наши дети, чтобы мы были счастливы. А нашу страну мы любим больше всего. Есть такое ощущение: я капля в океане, я часть своей страны, я часть своего народа поздравляю нас всех. Мария Бурмака специально для сайта ТСН.ua".

Мария Бурмака поздравила читателей ТСН.ua с 30-й годовщиной Независимости Украины

Екатерина Бужинская

"С 30-й годовщиной Независимости, Украина! Мы поздравляем тебя, наше молодое, красивое, успешное, несокрушимое, прекрасное, государство. Будь свободной, будь сильной, певучей, соловьиной! Мы тебя любим! Мы сделаем все возможное на благо нашего государства. С днем рождения, Украина! "

Екатерина Бужинская поздравила читателей ТСН.ua с 30-й годовщиной Независимости Украины

Андре Тан

"Дорогие украинцы, поздравляю вас с Днем независимости нашей страны! За 30 лет независимости я хочу отметить большой подъем в развитии легкой промышленности и модной индустрии в целом. Во-первых, украинцы начали поддерживать национальные бренды и начали с гордостью носить одежду Made in Ukraine. Кроме того, международные звезды теперь носят одежду украинских дизайнеров. Мы стали сознательными, мы стали сильными, мудрыми! И самое главное — мы сильная нация и мы трудолюбивая нация. Поэтому, все у нас будет хорошо! Поэтому вперед - стежок за стежком!"

Андре Тан поздравил читателей ТСН.ua с Днем Независимости

Арина Домски

"Дорогие читатели ТСН.ua, поздравляю вас с Днем Независимости! Желаю мирного неба над головой, здоровья и согласия вашим семьям! С праздником!"

Арина Домски поздравила читателей ТСН.ua с Днем Независимости

Мила Кузнецова

"Дорогая Украина, поздравляю тебя с праздником, с юбилеем, с 30-летием независимости! Ты такая большая и взрослая. Мне посчастливилось быть твоей частью. Горжусь, что я украинка. Люблю тебя!"

Модель plus-size Мила Кузнецова поздравила читателей ТСН.ua с Днем Независимости

Читайте также: Ко Дню Независимости: Могилевская, Полякова, Ризатдинова приняли участие в социальной инициативе Андре Тана

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку