Деми Мур / © Instagram Деми Мур

Реклама

Голливудская актриса Деми Мур поделилась в Instagram кадрами с празднования своего 64-летия. На снимках она позировала вместе с Румер, Скаут и Таллулой Уиллис, а также трехлетней внучкой Луэттой. Под исполнение песни Happy Birthday актриса задула свечи на праздничном торте.

Деми Мур с внучкой Луэттой / © Instagram Деми Мур

Деми Мур / © Instagram Деми Мур

Для праздника Деми выбрала зеленый костюм в бордовую полоску, состоящий из жакета и укороченных брюк. Под него она надела лаконичный топ нюдового оттенка. Образ актриса дополнила украшениями и сумкою Gucci.

Реклама

Деми Мур / © Instagram Деми Мур

День рождения Деми Мур / © Instagram Деми Мур

Особой деталью торжества стали персонализированные печенья с фотографиями Мур из разных периодов ее жизни и карьеры. Праздник состоялся в доме друга актрисы Гая Осири, которого она поблагодарила за организацию вечера.

Реклама

День рождения Деми Мур / © Instagram Деми Мур

День рождения Деми Мур / © Instagram Деми Мур

Все три дочери актрисы также посвятили маме трогательные публикации в социальных сетях.

Румер назвала Деми королевой и легендой, поделившись архивными семейными фотографиями. Скаут поблагодарила маму за пример силы, мудрости и сострадания.

А Таллула опубликовала снимки из детства и призналась ей в любви.

Деми Мур родила троих дочерей — Румер, Скаут и Таллулу — в браке с актером Брюсом Уиллисом. У Румер есть дочь Луэтта, которая стала первой внучкой актрисы.

Реклама

Ранее, напомним, Деми Мур в платье с голубым бантом и мятой юбкой получила награду на гала-вечере Baby2Baby.

Новости партнеров