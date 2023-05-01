С дочерью и племянницей: Ким Кардашьян заметили папарацци в образе от Chanel

Ким Кардашьян всегда готовится к мероприятию Met Gala ответственно и продумывает свои образы до мелочей. Ведь если в прошлом году она решила надеть на красную дорожку легендарное платье Мэрилин Монро, то, что дива выберет в этот раз, даже трудно представить.

Но пока грандиозная вечеринка не случилась, звезда посещает более мелкие мероприятия в Нью-Йорке и на некоторые берет с собой детей. На днях звезду заметили со старшей дочерью Норт Уэст и племянницей Пенелопой Дисик - дочерью Кортни Кардашьян.

Но в этот раз Ким решила вжиться в образ заранее. Дело в том, что в этом году тема Met Gala - "Карл Лагерфельд: линия красоты", поэтому она с ног до головы нарядилась в вещи от Chanel. На Ким был кроп-топ, очки, а в руке она держала квадратную сумку от этого бренда. Завершали этот вечерний лук необычные кожаные штаны-сапоги.

Ким Кардашьян и Норт Уэст / Фото: Getty Images

Норт выбрала похожий лук, как у мамы, добавив в образ такую же сумку, а вот Пенелопа отдала предпочтение пальто с желтыми манжетами и желтой сумке от Chanel.

Норт Уэст и Пенелопа Дисик / Фото: Getty Images

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