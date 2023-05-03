С дочерью за руку: Кайли Дженнер попала под прицел папарацци в полностью прозрачном платье

У 25-летней звезды реалити-шоу и основательницы косметической компании Kylie Cosmetics - Кайли Дженнер - очень насыщенный график, ведь после Met Gala, который прошел 1 мая, она отправилась на еще одно мероприятие - презентацию новой коллекции Flowers, созданной коллаборацией брендов Jean Paul Gaultier x The Webster.

Кайли заметили папарацци, когда она и ее дочь Сторми выходили из отеля Ritz-Carlton в Верхнем Ист-Сайде. Девушка была в полностью прозрачном платье с цветочным принтом, под которым просвечивались бюстгальтер и корсет. Вероятно, это платье из новой коллекции, но поступит в продажу она только в пятницу.

Образ молодая мама дополнила остроносыми туфлями от Jean Paul Gaultier и красной сумкой-коробкой. На лице у нее был макияж с розовыми румянами, а волосы она собрала, оставив несколько прядей ниспадать на лицо. Малышка Сторми была одета в цветочные лосины, платье с затяжкой и белые кеды.

Кайли Дженнер и ее дочь Сторми / Фото: Getty Images

Кстати, с Jean Paul Gaultier Кайли уже давно сотрудничает и на Met Gala даже нарядилась в красное платье от этого бренда, однако на фоне всех остальных образов ее наряд выглядел слишком просто и скучно.

Кайли Дженнер / Фото: Associated Press

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