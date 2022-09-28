С дочками-двойняшками и мужем: Сара Джессика Паркер на премьере фильма "Фокус-покус - 2"

Актриса Сара Джессика Паркер в перерыве между театральными постановками на Бродвее и съемками сериала "И просто так…" также снималась в фильме "Фокус-покус-2". Картина стала сиквелом фильма 1993 года, и в ней Паркер вновь сыграла с Бетт Мидлер и Кэти Наджими.

Закрытый премьерный показ фильма состоялся 27 сентября в Нью-Йорке. Мероприятие посетили знаменитости, сыгравшие в фильме, их друзья и близкие. Особое внимание привлекла Сара Джессика Паркер, поскольку пришла на презентацию вместе со своей семьей - мужем Мэттью Бродериком и их дочками-двойняшками Марион Лореттой Элуэлл и Табитой Ходж.

Сара Джессика Паркер / Фото: Associated Press

Девочкам 13 лет, и с родителями на премьеры они ходят крайне редко. Для кинопоказа дочки актрисы надели платья чуть выше колен. На Марион было серебристое платье с фиолетовым отливом и блестками, которое она дополнила фиолетовыми туфлями на высоких каблуках со стразами. А вот Табита отдала предпочтение черному платью с рукавами, которое дополнила такими же туфлями, как у сестры, только с синими пайетками.

Обе модели туфель были, конечно же, от обувного бренда их матери SJP.

Сара Джессика Паркер / Фото: Associated Press

Сама же виновница торжества, 57-летня Сара Джессика, пришла на премьеру в кутюрном образе от бренда Armani из коллекции осень-зима 2022. Наряд состоял из туники с флористическим принтом, украшенной отделкой из бисера и пайеток, а также укороченных брюк лавандового оттенка.

Сара Джессика Паркер / Фото: Associated Press

Образ актрисы дополнила синяя сумка со стразами, укладка, макияж в фиолетовой гамме, несколько украшений и гламурные розовые туфли из сатина, тоже от ее бренда.

Сара Джессика Паркер / Фото: Associated Press

Напомним, также у Сары Джессики есть 20-летний сын Джеймс Уилки. Он приходил с матерью на премьерный показ сериала "И просто так…" в прошлом году.

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