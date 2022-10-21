С драматичным макияжем и в рваных колготках: Леди Гага презентовала свое шампанское в эффектном образе

В последнее время звезды решили более активно развиваться как предпрниматели и теперерь не только выпускают музыку и снимаются в кино, но еще запускают свои бренды косметики, белья, одежды, продукты и алкоголь.

Однако если своя линейка косметики у Леди Гаги уже есть давно, то вот выпуск шампанского, это что-то новое, но именно по этой причине, она вчера появилась на светской вечеринке.

Гага совместно со знаменитым брендом Dom Pérignon презентовала звездным гостям свое новуе лимитированное шампанское. Элитный напиток получил название Rosé Vintage 2008.

На презентацию звезда пришла в полностью черном луке. На Гаге было эксклюзивное платье-футляр от Topo Studio, сделаное из бархата и шелка. Дополняли этот лук перчатки, сетчастые рваные колготки с дырками и ботинки-стрипы на огромных платформах.

Леди Гага / Фото: Getty Images

Волосы певицы собрали в высокую прическу, а вот на лице у нее был довольно насыщенный драматичный макияж. Но и она не смогла устоять перед трендом осветленных бровей.

Леди Гага / Фото: Getty Images

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