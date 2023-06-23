Категория
Леди
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

С драпировкой и жемчугами: звезда "Дюны" вышла на красную дорожку в эффектном образе от Vivienne Westwood

Автор
Юлия КаранковскаяЮлия Каранковская
Дата публикации
Просмотры
444
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
С драпировкой и жемчугами: звезда "Дюны" вышла на красную дорожку в эффектном образе от Vivienne Westwood

Ребекка Фергюсон / Фото: Associated Press

В этом образе была продумана каждая деталь.

39-летняя актриса Ребекка Фергюсон, известная по роли Леди Джессики в ремейке "Дюны", заставила публику смотреть только на нее, когда вышла на красную дорожку в Лондоне. Звезда посетила премьеру новой части боевика "Миссия невыполнима: Расплата. Часть 1".

На Ребекке было роскошное длинное жемчужное платье от британского бренда Vivienne Westwood. Наряд имел характерный для этой марки корсетный топ с драпировкой на декольте.

Также драпировка была и на юбке платья, а талию украшал небольшой бант. Оригинальности образу добавляли украшения в виде цепочек с белыми жемчужинами, которые хаотично свисали на плечах и шее.

Ребекка Фергюсон / © Associated Press
Ребекка Фергюсон / Фото: Associated Press

Морскую тему Ребекка продолжила также в прическе и макияже - волосы ей уложили в "мокрую" прическу, создавая эффект, что она, как русалка, только вышла из воды, а макияж был натуральным и легким. Что касается обуви, то актриса обула туфли на огромной подошве тоже от Vivienne Westwood.

Ребекка Фергюсон / © Associated Press
Ребекка Фергюсон / Фото: Associated Press

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
444
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация