С драпировкой и жемчугами: звезда "Дюны" вышла на красную дорожку в эффектном образе от Vivienne Westwood

В этом образе была продумана каждая деталь.

39-летняя актриса Ребекка Фергюсон, известная по роли Леди Джессики в ремейке "Дюны", заставила публику смотреть только на нее, когда вышла на красную дорожку в Лондоне. Звезда посетила премьеру новой части боевика "Миссия невыполнима: Расплата. Часть 1".

На Ребекке было роскошное длинное жемчужное платье от британского бренда Vivienne Westwood. Наряд имел характерный для этой марки корсетный топ с драпировкой на декольте.

Также драпировка была и на юбке платья, а талию украшал небольшой бант. Оригинальности образу добавляли украшения в виде цепочек с белыми жемчужинами, которые хаотично свисали на плечах и шее.

Ребекка Фергюсон / Фото: Associated Press

Морскую тему Ребекка продолжила также в прическе и макияже - волосы ей уложили в "мокрую" прическу, создавая эффект, что она, как русалка, только вышла из воды, а макияж был натуральным и легким. Что касается обуви, то актриса обула туфли на огромной подошве тоже от Vivienne Westwood.

Ребекка Фергюсон / Фото: Associated Press

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