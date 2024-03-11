С драпировкой на бедрах: Марго Робби надела длинное черное платье-бюстье на "Оскар"

Актриса после года в розовом цвете решила надеть на главную кинопремию лаконичный наряд.
В Лос-Анджелесе состоялась 96-й церемонии вручения наград на церемонии "Оскар", и среди гостей мероприятия появилась главная звезда фильма "Барби" - Марго Робби. Актриса решила наконец-то завершить историю барбикора и надела на красную дорожку не розовое платье.
На Марго был обтягивающий черный наряд от Модного дома Versace из коллекции осень-зима 2024, которую Донателла Версаче совсем недавно представила в Милане.
Платье-бюстье идеально подчеркивало фигуру Робби, было выполнено из знаменитой металлической ткани бренда, а на бедрах его украшала небольшая драпировка.
Образ актрисы дополнили лаконичная укладка, нежный макияж и бежевый маникюр. Также она надела винтажный браслет Boivin из золота и бриллиантов от Fred Leighton.
Напомним, что, несмотря на многочисленные ожидания поклонников, Марго не была номинирована на "Лучшую женскую роль". В этом году награду в этой категории унесла домой актриса Эмма Стоун.
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