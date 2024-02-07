С драпировкой на юбке: Флоренс Пью посетила мероприятие в честь выхода второй части "Дюны"

28-летняя британская звезда Флоренс Пью появилась перед фотографами в Мехико, где состоялось фан-мероприятие, посвященное второй части фильма Дени Вильнева "Дюна".

Флоренс Пью с коллгами фи фильму "Дюна" / Фото: Associated Press

Актриса надела интересный наряд молочного оттенка от бренда Standing Ground с лаконичным верхом без рукавов, который Флоренс надела с длинной юбкой со шлейфом, украшенной сложной драпировкой и бусинами разного размера.

Платье подчеркивало фигуру девушки, а сочетала она его с обувью от Valentino на платформе и украшениями от бренда Shaun Leane. Завершали образ макияж с акцентом на глаза и брови, а также "небрежная" укладка.

Зендея и Флоренс Пью / Фото: Associated Press

На мероприятии Флоренс позировала с коллегой по картине Зендеей, которая выбрала смелый кастомный ансамбль от Модного дома Bottega Veneta.

В продолжении "Дюны" Пью получила роль принцессы Ирулан, дочери падишаха-императора Шаддама IV. В книгах Фрэнка Герберта от имени принцессы ведется повествования, а каждая глава начинается эпиграфом с цитатой Ирулан. Съемка второй части фильма проходили в Италии, Венгрии, Иордании и ОАЭ. В украинский прокат "Дюна: Вторая часть" выйдет 29 февраля.

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