С драпировкой спереди и сзади на платье: актриса Лили Джеймс посетила кинофестиваль в Торонто

Лили Джеймс / © Getty Images

Лили Джеймс, которую многие знают по фильму-сказке «Золушка», появилась на премьере фильма Swiped. Мероприятие состоялось в рамках Международного кинофестиваля в Торонто, который сейчас в самом разгаре в Канаде.

Лили вышла на красную дорожку кинофестиваля и многих удивила, ведь стала шатенкой, а также уложила волосы в элегантные волны. В темный оттенок она окрашивает волосы не впервые, но еще недавно была замечена со более светлым цветом, поэтому привлекла внимание столь быстрой и кардинальной сменой имиджа. Одета актриса была в черное платье-бюстье от бренда 16Arlington, которое на юбке украшала оригинальная драпировка из ткани, что ниспадает спереди и сзади, создавая глубину и плавность, несмотря на минималистичный силуэт. Длина до пола подчеркивала фигуру Лили благодаря чистым, структурированным линиям.

Лили Джеймс / © Getty Images

Также Джейм дала интервью изданию WhoWhatWear, в котором рассказала о главном платье для фильма «Золушка» 2015 года. Наряд был вдохновлен платьем Золушки из старого мультфильма и в нем было 14 юбок с разными цветами синего.

