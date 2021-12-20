С дредами и в тематическом мини-платье: Лана Вачовски на премьере новой "Матрицы"

С дредами и в тематическом мини-платье: Лана Вачовски на премьере новой "Матрицы"

С того момента, как мир увидел первую часть фильма "Матрица", прошло уже 22 года. Спустя столько лет знаменитый режиссер опять на премьере.

В субботу, 18 декабря, в Сан-Франциско состоялась премьера четвертой части культового голливудского блокбастера "Матрица", которую посетили звезды предыдущих частей франшизы и совершенно новые актеры. Гости мероприятия позировали для фото не на красном ковре, как это обычно бывает, а на зеленом.

Лана Вачовски, Киану Ривз, Керри-Энн Мосс / Associated Press

Также на премьере появилась и создательница фильма - режиссер Лана Вачовски. На премьеру она надела короткое черное мини с декольте и латексными вставками. Также на ее платье были черные вставки из кожи, которые напоминали таблетки из фильма. Волосы режиссера традиционно были заплетены в яркие дреды, а завершили ее образ черные колготки и ботинки.

Лана Вачовски / Associated Press

Напомним, ранее Лана Вачовски была мужчиной - Лоренсом Вачовски. Каминг-аут она сделала в июле 2012 года, назвав себя трансгендерной женщиной, и стала первым открытым трансгендерным человеком среди крупнейших голливудских режиссеров. Далее она успешно прошла операцию и специальную гормональную терапию по смене пола.

Над тремя частями "Матрицы" режиссер работала в тандеме с сестрой, которая тоже ранее была мужчиной. Эндрю Пол Вачовски сделал публичный каминг-аут как трансгендерная женщина в 2016 году, заявив, что он теперь Лилли. Над четвертой частью фильма Лилли не работала.

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