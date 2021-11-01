С двумя хвостиками и в бюстье: Дженнифер Лопес появилась в эффектном луке

С двумя хвостиками и в бюстье: Дженнифер Лопес появилась в эффектном луке

52-летняя звезда впечатлила концертным образом.

Дженнифер Лопес выступила вместе с хип-хоп-исполнителем LL Cool во время 36-й ежегодной церемонии открытия Зала славы рок-н-ролла в Rocket Mortgage Fieldhouse. Звезда вышла на сцену в роскошном и сексуальном образе от итальянского бренда Dolce & Gabbana.

Дженнифер Лопес / Associated Press

В частности, лук Лопес состоял из бюстье, украшенного стразами, штанов в спортивном стиле, повязок на талии с камнями и монограммой бренда, а также синей накидки. Волосы звезды были собраны в два хвоста, на руках было много браслетов, а на шее сверкал широкий чокер со стразами, как у Пэрис Хилтон в 2002 году.

Дженнифер Лопес / Associated Press

После выступления Дженнифер сменила свой плащ на черный блейзер с широкими лацканами.

Дженнифер Лопес / Getty Images

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