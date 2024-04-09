С двумя косичками и в кружевном платье с разрезом: 59-летняя супермодель вышла на красную дорожку

Звезда посетила премьеру байопика о скандальной певице.
Американская супермодель и актриса Кристен Макменами, прославившаяся благодаря своей необычной внешности, посетила мировую премьеру фильма "Эми Уайнхаус: Back To Black", которая состоялась в Лондоне. На этом мероприятии она вышла на красную дорожку в своем любимом образе - оделась во все черное и заплела длинные платиновые волосы в две косички.
На Кристен было платье длины миди выполненное из кружева, которое украшал высокий разрез на юбке. Образ она дополнила меховой накидкой, сумкой с короткими ручками и оригинальной серебристой обувью.
Также она одела несколько украшений на шею и сделала нежный макияж.
Компанию на мероприятии Кристен Макменами составил Уоррен Эллис - британский писатель и сценарист.
Напомним, что ранее создатели байопика об Эми Уайнхаус поделились интересными фактами. В украинский прокат этот фильм о британской певице выйдет 11 апреля.
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