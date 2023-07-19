С двумя косичками и в юбке с разрезом: Алина Байкова позировала на фоне моря

Звезда в отпуске в Европе уже несколько недель.

Украинская красавица Алина Байкова опубликовала в Instagram новые снимки с отдыха, который проводит на острове Капри в Италии. В этот раз на моделе было белое бикини с кружевом от итальянского бренда Bikini lovers.

Ранее Байкова уже показала этот роскошный образ в кружевном купальнике, но в этот раз она дополнила его белой легкой рубашкой с длинными рукавами, которую носила как топ, и длинной юбкой с разрезом.

Образ украинка завершила двумя милыми косичками, в которые были заплетены ее волосы, шлепанцами, стильными очками в белой оправе и сумкой Dior. Также на шее у нее было украшение от украинского бренда mari b, а на груди лента с флагом Украины.

Алина Байкова / Фото: Instagram Алины Байковой

Но Алина показала, как выглядит только в бикини. Девушка поделилась также эффектным снимком, на котором позировала в шезлонге.

Алина Байкова / Фото: Instagram Алины Байковой

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