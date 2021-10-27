С двумя сумками Versace: звезда сериала "Тед Лассо" блистала перед камерами

В своем луке актриса смиксовала вещи и аксессуары от именитых брендов.

Звезда сервала "Тед Лассо", актриса Джуно Темпл, посетила запуск кампании Celebrate Big, Love Even Bigger. Мероприятие проходило в Лос-Анджелесе, и актриса отличилась оригинальным образом, который для него выбрала.

32-летняя актриса надела наряд из новой коллекции британского Модного дома Alexander McQueen. На Джуно был прозрачный асимметричный топ на бретельках с роскошной вышивкой бисером и пайетками, который она надела поверх белой футболки и черных лосин. Дополнили образ ботинки Versace на грубой подошве, украшения и прическа пучок.

Джуно Темпл / Getty Images

Перед камерами Темпл также появилась с двумя сумками от Versace - розовой сатиновой на короткой ручке и миниатюрной красной, украшенной стразами.

Джуно Темпл / Getty Images

Напомним, в сериале "Тед Лассо" актриса сыграла одну из самых ярких ролей - модель Кили Джонс, которая работает в футбольном клубе и встречается с игроками. Она настоящая модница, острая на язык и очень искренняя.

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