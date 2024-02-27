С двумя тростями, но все равно на каблуках: Викторию Бекхэм запечатлели в Париже

Британский дизайнер шла по улице с помощью двух тростей, а одна ее нога была зафиксирована в специальный ботинок.

Известно, что Виктория получила перелом стопы в День святого Валентина после падения во время тренировки, и ей пришлось носить медицинскую обувь и пользоваться тростями, пока травма не заживет.

Но травма не повод пропускать Парижскую неделю моды. Несмотря на трудности с передвижением выглядела Бекхэм прекрасно. Она сочетала сдержанное пальто цвета хаки с черными лосинами и одной туфлей Alaïa Cœur на каблуке. Дизайнера окружали помощники, один из них держал ее зонтик. Волосы Виктории были распущены, а на лице были черные солнцезащитные очки. Также через плечо висела небольшая сумка.

Виктория Бекхэм / Фото: Getty Images

Напомним, 14 февраля Виктория рассказала своим подписчикам в Instagram, что ее день начался не с той ноги, когда она поделилась фотографиями своей травмы в сторис.

Напомним, с похожей проблемой, как у Бекхэм, столкнулась и принцесса Испании Елена.

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