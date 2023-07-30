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С Джаредом Лето и Де Вито: в украинский прокат вышел комедийный ужас от Disney "Особняк с привидениями"

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
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Время на прочтение
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С Джаредом Лето и Де Вито: в украинский прокат вышел комедийный ужас от Disney "Особняк с привидениями"

В семейном фэнтези сыграл отличный звездный состав.

На широких украинских экранах продолжаются показы комедийного ужасного от Disney — "Особняк с привидениями". Режиссером фильма выступил Джастин Симьен.

В фильме сыграли Джаред Лето, Дэнни Де Вито, Чейз У. Диллон, Оуэн Уилсон, Вайнона Райдер, Розарио Довсон, Тиффани Геддиш, Лейкит Стэнфилд и другие.

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В комедийном ужастике рассказывается о матери-одиночке Габби, которая со своим сыном Тревисом поселяются в старый дом, чтобы начать новую жизнь. Однако впоследствии они понимают, что особняк наполнен привидениями. Они обращают за помощью к священнику, который вместе со своей командой пытается изгнать нечисть из этого имения. Смогут ли люди победить призраков и остаться в живых?

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Напомним, в украинский прокат уже совсем скоро, 2 августа, выйдет анимационное происшествие "Черепашки-ниндзя: Мутантский разгром" от кинокомпании Paramount Pictures.

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Дата публикации
Просмотры
50
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