С Джаредом Лето и Де Вито: в украинский прокат вышел комедийный ужас от Disney "Особняк с привидениями"

В семейном фэнтези сыграл отличный звездный состав.
На широких украинских экранах продолжаются показы комедийного ужасного от Disney — "Особняк с привидениями". Режиссером фильма выступил Джастин Симьен.
В фильме сыграли Джаред Лето, Дэнни Де Вито, Чейз У. Диллон, Оуэн Уилсон, Вайнона Райдер, Розарио Довсон, Тиффани Геддиш, Лейкит Стэнфилд и другие.
В комедийном ужастике рассказывается о матери-одиночке Габби, которая со своим сыном Тревисом поселяются в старый дом, чтобы начать новую жизнь. Однако впоследствии они понимают, что особняк наполнен привидениями. Они обращают за помощью к священнику, который вместе со своей командой пытается изгнать нечисть из этого имения. Смогут ли люди победить призраков и остаться в живых?
Напомним, в украинский прокат уже совсем скоро, 2 августа, выйдет анимационное происшествие "Черепашки-ниндзя: Мутантский разгром" от кинокомпании Paramount Pictures.
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