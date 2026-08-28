С Джейкобом Элорди в главной роли: в Киеве состоялась премьера нового фантастического триллера Ридли Скотта

Джейкоб Элорди / © Associated Press

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В кинотеатре «Планета Кино» в столичном ТРЦ River Mall состоялся допремьерный показ эпического научно-фантастического триллера «Созвездие Большого Пса» от 20th Century Studios.

Новый фильм снял Ридли Скотт, известный своими масштабными и зрелищными работами. Главные роли в фильме исполнили Джейкоб Элорди, Маргарет Кволли и Джош Бролин. Картина является экранизацией одноименного романа американского писателя Питера Геллера.

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События разворачиваются в жестоком постапокалиптическом мире, где выживание превратилось в инстинкт, а человечность — в осознанный выбор.

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Молодой пилот Хиг и военный специалист по выживанию Бенгли обустроили надежное, но изолированное укрытие. Их жизнь подчиняется строгим правилам, которые помогают держаться как можно дальше от опасностей внешнего мира.

Все меняет загадочный радиосигнал. Именно он побуждает Гига покинуть безопасное место и отправиться в неизвестность — на поиски надежды и человечности, в существование которых герой по-прежнему продолжает верить.

Первыми в Украине фильм посмотрели представители СМИ, инфлюенсеры и знаменитости. Среди гостей вечера были учитель физики и блогер Руслан Игоревич, ведущая Анна Астровская, актеры Влада Дедкова, Вероника Мишаева, Таисия Хвостова и Алексей Нагрудный, режиссер Павел Остриков, а также участницы шоу «Холостяк» Ирина Кулешина и Яна Андриенко.

Фильм «Созвездие Большого Пса» уже в украинском прокате.

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