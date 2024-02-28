С эффектным декольте: Дженнифер Лоуренс посетила показ Dior в Париже

Известная актриса продемонстрировала стильный образ.
В Париже в рамках Недели моды состоялся показ коллекции ready-to-wear осень-зима 2024-2025 Модного дома Dior. Среди гостей этого грандиозного шоу появилась давняя подруга и амбассадор бренда - оскароносная актриса Дженнифер Лоуренс.
33-летняя американка пришла на показ в сером костюме-тройке, который включал узкие брюки со стрелками, жилет с эффектным декольте и пуговицами, а также жакет с длинными рукавами.
Образ она дополнила черными капроновыми колготками и туфлями на каблуках.
Волосы Дженнифер просто выровняла и распустила, а на лице у нее был нежный макияж. В ушах у актрисы были небольшие круглые серьги.
Также в этот лук она добавила длинное черное классическое пальто, легендарную сумку Lady Dior и очки в ретро-стиле.
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