С эффектным декольте на платье: Кайли Дженнер сияла на показе Schiaparelli в Париже

Телезвезда и основательница косметической империи Kylie Cosmetics - 27-летняя Кайли Дженнер - попала под прицел папарацци по пути на показ Модного дома Schiaparelli. Она продемонстрировала эффектный наряд - обтягивающее черное платье ниже колен.

Главным украшением этого наряда было декольте, ведь оно было глубоким и украшено бретельками крест-накрест. Платье Кайли надела в сочетании с черными мюлями.

Образ Кайли дополнила массивными золотыми браслетами на запястьях. Также она сделала латте-макияж и уложила волосы в элегантную волну.

Кайли Дженнер / Фото: Associated Press

Видео с Кайли поделился и бренд. Schiaparelli опубликовал ролик на своей странице в Instagram.

Появляется на модном шоу этого бренда Дженнер уже не впервые. Девушка также посещала демонстрацию коллекций 2023-го и 2024 годов. Каждый подобранный ею наряд для этих мероприятий привлекал внимание. Например, на презентацию кутюрной коллекции она надела гламурное с декольте и вуаль на лицо. Ну и, конечно же, нельзя не вспомнить ее наряд с огромной головой льва. Ниже предлагаем вспомнить ее образы подробнее и рассмотреть фото.

Кайли Дженнер / Фото: Getty Images

Кайли Дженнер / Фото: Getty Images

Кайли Дженнер / Фото: Getty Images

Кайли Дженнер / Фото: Getty Images

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