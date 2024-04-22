С эффектным декольте: Никола Кохлан подчеркнула фигуру на премьере "Бриджертонов"

21 апреля в Австралии состоялась презентация долгожданного третьего сезона сериала Netflix "Бриджертоны". Звездой красной дорожки стала 37-летняя актриса Никола Кохлан, которая стала главной актрисой этой части шоу.

На презентации Никола появилась в черном платье с пышной юбкой и опущенной линией плеча. Наряд был от бренда Richard Quinn.

Платье было однотонным, имело довольно глубокое декольте и также по всей длине его украшала вышивка бисером и камнями. Образ актриса дополнила лаконичной прической, макияжем, длинным нюдовым маникюром, а также гламурными серьгами в ушах. Босоножки она надела на каблуках и с открытым мысом.

Никола Кохлан / Фото: Getty Images

"Особая благодарность Ричарду Куинну. Я связалась с ним, потому что была одержима этим платьем с тех пор, как впервые увидела его на подиуме и мечтала надеть его. Я спросила его, сделает ли он и его великолепная команда этот наряд для меня, и они сделали, и это лучше, что я когда-либо могла себе представить", - написала Никола в Instagram.

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