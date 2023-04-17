С эффектным декольте: Рэйчел Вайс позировала в синем платье Armani на мероприятии в Каннах

На этом мероприятии представили сериал с ее участием.

Обладательница премии "Оскара" Рэйчел Вайс посетила Canneseries 2023 - Международный фестиваль сериалов, который уже традиционно прошел в Каннах. В этом году в программе мероприятия был сериал "Связанные насмерть", в котором Вайс сыграла главную роль.

Рэйчел Вайс / Фото: Getty Images

На фестивале актриса появилась в красивом синем платье без бретелек и с декольте в форме сердца, созданном брендом Giorgio Armani для коллекции осень-зима 2022.

Наряд был приталенным и состоял из двух слоев ткани - плотной и тонкого тюля, украшенного стразами. Очень эффектным у наряда было V-образное декольте. Наряд Рэйчел дополнила легкой укладкой и нежным макияжем.

Рэйчел Вайс / Фото: Getty Images

Шестисерийный сериал "Связанные насмерть" был представлен в основном конкурсе фестиваля. Зрителям показали его первые два эпизода. Сериал основан на одноименном романе "Близнецы" 1977 года и его последующей экранизации - фильме-триллере Дэвида Кроненберга 1988 года, однако это совершенно новый взгляд на это произведение. В сериале 2023 года в центре внимания персонажи-женщины - два амбициозных нью-йоркским акушера - сестры-близнецы Беверли и Эллиот.

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