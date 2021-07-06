С эффектным разрезом до бедра: Карла Бруни продемонстрировала роскошный образ на красной дорожке

Платье знаменитости было выполнено в лучших традициях голливудского гламура.
Экс-первая леди Франции Карла Бруни стала одной из гостей Каннского кинофестиваля, который стартовал 6 июля. На красной дорожке знаменитость появилась в роскошном серо-голубом платье на одно плечо от Céline, которое было полностью расшито мелкими пайетками.
Украшал этот наряд высокий разрез до бедра и эффектная драпировка на лифе. Сочетала платье Карла с серебристым клатчем и лаконичными босоножками. Из украшений Бруни выбрала лишь широкий бриллиантовый браслет и сережки.
Поскольку наряд Карлы был сверкающим и гламурным, то макияж она решила сделать более спокойным и без особых акцентов, поэтому лаконично накрасила глаза, а на губы нанесла нюдовую помаду.
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