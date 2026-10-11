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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
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С эффектным сердцем на груди: Лора Дерн роскошным нарядом от Stella McCartney привлекла внимание на мероприятии

59-летняя голливудская актриса продемонстрировала элегантный вечерний аутфит с ярким акцентом на декольте.

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Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
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Лора Дерн

Лора Дерн / © Associated Press

Лора Дерн посетила церемонию вручения премии Albie Awards 2026, организованную Фондом Клуни за справедливость (Clooney Foundation for Justice). Мероприятие прошло в Музее естественной истории в Лондоне.

Для светского выхода звезда фильма «Парк Юрского периода» выбрала элегантное черное платье макси из коллекции Stella McCartney осень 2026 года. Наряд имел открытые плечи, приталенный силуэт и оригинальную баску. Главной изюминкой наряда стал корсетный лиф с глубоким декольте в форме сердца, щедро украшенный крупными разноцветными камнями.

Лора Дерн / © Associated Press

Лора Дерн / © Associated Press

Кристаллы синего, зеленого, розового, красного, желтого и оранжевого оттенков разных форм и размеров красиво сверкали под вспышками фотокамер и создавали яркий контраст с черной тканью. Обута она была в черные остроносые туфли.

Лора Дерн / © Associated Press

Лора Дерн / © Associated Press

Лук Лора дополнила минималистичными украшениями — маленькими серьгами, золотым кольцом со светлым камнем и часами с черным ремешком. Волосы звезда уложила легкими небрежными волнами с челкой. В макияже она сделала акцент на персиковых румянах.

Лора Дерн / © Associated Press

Лора Дерн / © Associated Press

Напомним, Лора Дерн появилась на публике с яркой оранжевой сумочкой Loro Piana, стоимость которой составляет 3700 долларов.

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