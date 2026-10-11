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- Шоу-бизнес
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С эффектным сердцем на груди: Лора Дерн роскошным нарядом от Stella McCartney привлекла внимание на мероприятии
59-летняя голливудская актриса продемонстрировала элегантный вечерний аутфит с ярким акцентом на декольте.
Лора Дерн посетила церемонию вручения премии Albie Awards 2026, организованную Фондом Клуни за справедливость (Clooney Foundation for Justice). Мероприятие прошло в Музее естественной истории в Лондоне.
Для светского выхода звезда фильма «Парк Юрского периода» выбрала элегантное черное платье макси из коллекции Stella McCartney осень 2026 года. Наряд имел открытые плечи, приталенный силуэт и оригинальную баску. Главной изюминкой наряда стал корсетный лиф с глубоким декольте в форме сердца, щедро украшенный крупными разноцветными камнями.
Кристаллы синего, зеленого, розового, красного, желтого и оранжевого оттенков разных форм и размеров красиво сверкали под вспышками фотокамер и создавали яркий контраст с черной тканью. Обута она была в черные остроносые туфли.
Лук Лора дополнила минималистичными украшениями — маленькими серьгами, золотым кольцом со светлым камнем и часами с черным ремешком. Волосы звезда уложила легкими небрежными волнами с челкой. В макияже она сделала акцент на персиковых румянах.
Напомним, Лора Дерн появилась на публике с яркой оранжевой сумочкой Loro Piana, стоимость которой составляет 3700 долларов.