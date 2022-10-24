С эффектным декольте: "Русалочка" Холли Бейли появилась на красной дорожке в откровенном наряде

22-летняя актриса Холли Бейли, которая совсем скоро появится в скандальном фильме Disney "Русалочка", вышла в свет. Девушка посетила гала-вечер WACO Theatre Centers Wearable Art Gala, организованный Тиной Ноулз-Лоусон и ее мужем Ричардом в поддержку художественных и молодежных программ для африканской диаспоры в США.

Для мероприятия девушка выбрала очень откровенное черное платье от Georges Hobeika из коллекции осень-зима 2022.

Длинное платье имело опущенную линию плеча, фасон "русалка" и огромный каплевидный вырез спереди, украшенный крупнями камнями. Образ дополнили афрокосички и длинные сверкающие серьги.

Холли Бейли / Фото: Associated Press

На красной дорожке Холли появились со своей сестрой - 24-летней Хлое Бейли. Девушки выступают в дуете Chloe x Halle. На мероприятие она надела розовое платье с пышной юбкой и рукавами от Aje.

Дополняли этот образ афрокосички, яркий маякияж, крупные украшения с бриллиантами и подвязка в виде брагоценной цепочки на ноге.

Холли и Хлое Бейли / Фото: Getty Images

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