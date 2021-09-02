С элегантной прической и браслетами-манжетами: Изабель Юппер поразила красивым образом

68-летняя актриса выбрала няряд от знаменитого итальянского Дома моды.

Французская актриса Изабель Юппер прославилась на весь мир своими киноработим, ведь снялась в более чем 110 фильмах и телевизионных постановках. Также на протяжении всей свое актерской карьеры она номинировалась на самые знаковые премии в области киноискусства, в которых неоднократно завоевывала звание "Лучшая актриса".

На сегодняшний день Юппер одна из самых знаменитых французских актрис и является почетным гостем на престижных кинофестивалях, среди которых Каннский и Венецианский.

Для своего появления в Венеции в этом году 68-летняя Юппер выбрала костюм от Giorgio Armani из коллекции Fall-Winter 2005 года. Наряд был простого фасона, с длинными рукавами и юбкой, но его полностью украшали расшитые камни. Дополнили наряд актрисы браслеты-манжеты и колье-пластрон.

Изабель Юппер / Associated Press

Читайте также: В наряде от Louis Vuitton и драгоценных украшениях: роскошный образ Изабель Юппер

Открытие 78-го Венецианского кинофестиваля. Звездные гости (13 фото)

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку