С элегантными серьгами и в платье с рюшами: участница "Холостяка-12" продемонстрировала кокетливый образ

Алина Ершова пришла на церемонию роз в красивом наряде.

Одна из участниц реалити-шоу "Холостяк-12" — 23-летний финансовый аналитик Алина Ершова — выложила в Instagram фотографии своего лука с церемонии роз.

В седьмом выпуске проекта девушка предстала перед холостяком в кокетливом бежево-шоколадном платье миди с принтом и рюшами, а также галстуком-бантом.

Алина Ершова

Платье Алина скомбинировала с коричневыми босоножками с круглыми носками. Волосы ей собрали в тугой низкий хвост, сделали насыщенный вечерний макияж и украсили уши элегантными золотистыми серьгами.

Алина Ершова

Остальные участницы проекта тоже продемонстрировали красивые аутфиты. Виктория Варлей была одета в белое платье-рубашку, коричневые ботфорты и белый козырек. А Александра Погорелова выбрала пудровое зефирное платье с обнаженными плечами и пикантным декольте.

Алина Ершова, Виктория Варлей и Александра Погорелова

Напомним, фаворитка шоу — Екатерина Лозовицкая — предстала на церемонии роз в стильном образе total white.

Читайте также: