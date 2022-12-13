С элегантными серьгами и в платье с рюшами: участница "Холостяка-12" продемонстрировала кокетливый образ

Алина Ершова пришла на церемонию роз в красивом наряде.
Одна из участниц реалити-шоу "Холостяк-12" — 23-летний финансовый аналитик Алина Ершова — выложила в Instagram фотографии своего лука с церемонии роз.
В седьмом выпуске проекта девушка предстала перед холостяком в кокетливом бежево-шоколадном платье миди с принтом и рюшами, а также галстуком-бантом.
Платье Алина скомбинировала с коричневыми босоножками с круглыми носками. Волосы ей собрали в тугой низкий хвост, сделали насыщенный вечерний макияж и украсили уши элегантными золотистыми серьгами.
Остальные участницы проекта тоже продемонстрировали красивые аутфиты. Виктория Варлей была одета в белое платье-рубашку, коричневые ботфорты и белый козырек. А Александра Погорелова выбрала пудровое зефирное платье с обнаженными плечами и пикантным декольте.
Напомним, фаворитка шоу — Екатерина Лозовицкая — предстала на церемонии роз в стильном образе total white.
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