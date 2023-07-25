С фигурой "песочные часы": британская ведущая в белом платье продемонстрировала соблазнительные формы

41-летняя британская ведущая Хлоя Симс в нежном женском аутфите сходила на день рождения подруги.

В объективы папарацци попала британская ведущая – Хлоя Симс. Женщина приехала на вечеринку по случаю дня рождения своей подруги – модели Винни Харлоу, которая прошла в ресторане Delilah's West Restaurant в Лос-Анджелесе.

Симс выбрала для своего аутфита белое обтягивающее платье макси, которое подчеркнуло его сексуальную фигуру в форме песочных часов.

Глоя Симс / Фото: Getty Images

Лук Хлоя дополнила белыми ботильонами и белой сумочкой. Волосы она собрала в хвост, сделала макияж с розовыми тенями и пышными ресницами, уши украсила золотыми серьгами-кольцами, шею – ожерельем с подвеской, а руки – золотыми кольцами. Розовый маникюр завершил женственный образ ведущей.

Напомним, Хлоя Симс продемонстрировала на улицах Лос-Анджелеса эффектный вид в образе lady in red. На ней были обтягивающие штаны, укороченная лакированная куртка, под которую телезвезда надела лиф-бандо.

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