С фирменными сердцами: Дженнифер Лопес надела роскошное свадебное платье от украинского бренда

Американская певица Дженнифер Лопес выпустила клип на песню Cant Get Enough, в котором появилась в наряде от украинского бренда Frolov. Эффектное платье было выполнено в оттенке слоновой кости, имело длинные рукава, высокую горловину, а также корсет.

Дженнифер Лопес / скриншот с видео Can't Get Enough

Главным украшением наряда стали вырезы на юбке в виде двух огромных сердец - это главная отличительная черта нарядов бренда.

Также юбка-русалка была выполнена в другом цвете - у нее было несколько слоев в цвете шампанского.

"Я всегда мечтал одеть Дженнифер Лопес в платье Frolov. Но в то же время очень хотелось, чтобы для этого был какой-нибудь особый повод или момент. В это сложно поверить, но в конце концов так и произошло", - признается основатель и креативный директор Frolov Иван Фролов изданию Elle.

"Платье для Дженнифер уникально, оно до сих пор существует в единственном экземпляре, имеет два знаковых выреза Frolov в форме сердца и украшено большим количеством ручной вышивки кристаллами", - добавил дизайнер.

Презентовано это платье было впервые во время показа дизайнера в Лондоне, который состоялся в рамках коллаборации Ukrainian Fashion Week и London Fashion Week.

Показ Ивана Фролова во время Недели моды в Лондоне / Фото: Getty Images

Песня Дженнифер Cant Get Enough войдет в первый за 10 лет альбом певицы This Is Me... Now.

Также напомним, что ранее в эффектном наряде от Frolov появлялась Бейонсе. В нежно-розовом мини-платье она появилась на сцене во время концерта в Дубае.

