ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
100
Время на прочтение
1 мин

С флагом Украины на груди: известная актриса продемонстрировала поддержку на премьере

Звезда лаконично висловила поддержку нашей стране.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Джуди Грир

Джуди Грир / © Associated Press

49-летняя американская актриса Джуди Грир, известная как звезда ромкомов и комедий, посетила премьеру сериала Stick в Лос-Анджелесе. На мероприятии она появилась в белом брючной костюме в стиле оверсайз, который носила в сочетании с черным топом и туфлями.

Джуди Грир / © Associated Press

Джуди Грир / © Associated Press

Образ Джуди дополнила украшениями с камнями, волосы собрала в низкий хвост, а на ее лице был лаконичный макияж. Но главным дополнением наряда стал пин в виде флага украины, который актриса носила на груди.

Джуди Грир / © Associated Press

Джуди Грир / © Associated Press

Джуди сыграла в этом новом шоу вместе с актером Оуэном Уилсоном. Сериал будет рассказывать о давно забытом профессиональном игроке в гольф.

Связанные темы

Дата публикации
Количество просмотров
100
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie