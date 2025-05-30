С флагом Украины на груди: известная актриса продемонстрировала поддержку на премьере

Джуди Грир / © Associated Press

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49-летняя американская актриса Джуди Грир, известная как звезда ромкомов и комедий, посетила премьеру сериала Stick в Лос-Анджелесе. На мероприятии она появилась в белом брючной костюме в стиле оверсайз, который носила в сочетании с черным топом и туфлями.

Джуди Грир / © Associated Press

Образ Джуди дополнила украшениями с камнями, волосы собрала в низкий хвост, а на ее лице был лаконичный макияж. Но главным дополнением наряда стал пин в виде флага украины, который актриса носила на груди.

Джуди Грир / © Associated Press

Джуди сыграла в этом новом шоу вместе с актером Оуэном Уилсоном. Сериал будет рассказывать о давно забытом профессиональном игроке в гольф.

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