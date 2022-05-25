С флагом Украины: режиссер Максим Наконечный на красной дорожке Каннского кинофестиваля

Престижный кинофестиваль в этом году проходит с 17 по 28 мая.

Украинский режиссер Максим Наконечный, а также актеры Рита Бурковская и Любомир Валивоц посетили вчера, 24 мая, красную дорожку Каннского кинофестиваля. Они были в стильных образах, сочетав черные и белые оттенки. Рита надела длинное атласное платье с ассиметричным декольте, Максим черный смокинг с широкими манжетами, а Любомир белый пиджак и черные брюки.

Максим Наконечный, Рита Бурковская, Любомир Валивоц / Фото: Associated Press

Смотрели украинцы итальянский драматический фильм "Ностальгия" снятый Марио Мартоне. У Максима при этом была на руке повязка в цветах флага Украины.

Максим Наконечный, Любомир Валивоц / Фото: Associated Press

Сегодня же запланирована премьера уже украинской картины "Видение бабочки", снятой Наконечным. Главные роли в фильме сыграли как раз Рита и Любомир. На фотоколле режиссер и продюсеры фильма появились в футболками с сильными лозунгами и призывам освободить парамедика Юлию Паевскую "Тайру".

Елизавета Смит, Максим Наконечный, Дарья Бассель / Фото: Associated Press

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