С флагом Украины в руках: Джамала выступила на благотворительном концерте в Бирмингеме

С флагом Украины в руках: Джамала выступила на благотворительном концерте в Бирмингеме

Украинская певица Джамала была запечатлена с флагом Украины за кулисами благотворительного концерта в Бирмингеме, который прошел в поддержку нашей страны на Resorts World Arena.

Все доходы от "Концерта для Украины" будут переданы Гуманитарному призыву Комитета по чрезвычайным ситуациям в Украине.

Палома Фейт, Джамала и Найл Роджерс / Getty Images

Джамала, победившая на "Евровидении" от Украины в 2016 году, выступила на благотворительном концерте вчера вечером в Англии.

Джамала / Getty Images

Певица, которая была вынуждена бежать из своего дома в Киеве вместе с мамой и детьми две недели назад, представила эмоциональное исполнение своей победившей на Евровидении песни "1944" с украинским флагом.

Джамала / Getty Images

В конце Джамала высоко подняла флаг и передала послание поддержки своей родной стране.

Ранее Джамала выступила с песней "1944" во время финала немецкого отбора на "Евровидение". Во время эфира проходил сбор средств для помощи Украине. На своей странице в Instagram певица сообщила, что в помощь украинской армии в Германии было собрано во время эфира 67 миллионов евро. Она поблагодарила всех граждан Германии, которые перечисляли деньги.

Читайте также: