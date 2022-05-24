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С флагом Украины в руках и вышиванке: Джамала посетила саммит в Нью-Йорке

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С флагом Украины в руках и вышиванке: Джамала посетила саммит в Нью-Йорке

Джамала / Фото: Getty Images

Украинская певица активно поддерживает родину, рассказывая миру о войне в Украине.

Певица Джамала посетила саммит Citizen NOW в Spring Studios, состоявшийся в Нью-Йорке. Звезда вышла на красную дорожку в рубашке украинского бренда Etnodim и с флагом Украины в руках.

На своей странице в Instagram Джамала рассказала, что в этом году ивент посвящен темам бедности и защиты планеты. Также она встретилась там со многими известными личностями, поддерживающими Украину, и исполнила свой хит "1944".

Джамала / © Getty Images
Джамала / Фото: Getty Images

"Здесь собрались 200 лидеров разных сфер – активисты, журналисты, политики и артисты. Имена говорят сами за себя – Урсула фон дер Ляйен, Фаррелл Уильямс, Билли Портер, Рэйчел Броснахен. Ночью по Киеву имела классную возможность разделить сцену Global Citizen Prize с Алое — артистом, который поддерживает нас с первых дней полномасштабного вторжения. Вместе с @fimamusic мы выполнили "1944". Самое теплое воспоминание — встреча с нашими — Мирослава Гонгадзе, Сергей Кислица и Элла Мусаева. Сегодня — второй день Global Citizen, в котором, конечно, буду говорить об Украине. Разговор должен писаться CNN, поэтому, надеюсь, поделюсь впоследствии", — рассказала звезда.

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