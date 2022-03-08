С флагом Украины в руках: "Мисс Украина Вселенная-2014" на митинге в Монако

С флагом Украины в руках: "Мисс Украина Вселенная-2014" на митинге в Монако

Звезда показала, как проходил митинг в Монако.

Ювелирный дизайнер, модель и победительница конкурса красоты "Мисс Украина Вселенная-2014" Анна Андрес уже давно живет с семьей в Монако. На днях в городе прошел митинг в поддержку Украины, который она посетила.

Анна вышла на площадь с флагом в руках и показала несколько фото с митинга на своей странице в Instagram.

"Моя храбрая Украина. ВЕСЬ МИР с тобой!", — написала девушка.

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