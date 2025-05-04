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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
74
Время на прочтение
1 мин

С Флоренс Пью в главной роли: в украинский прокат вышел супергеройский экшн от Marvel - "Громовержцы*"

Фильм в украинских кинотеатрах будут показывать почти до конца мая.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
С Флоренс Пью в главной роли: в украинский прокат вышел супергеройский экшн от Marvel - "Громовержцы*"

В украинский прокат вышла новая лента от Marvel Studios – супергеройский экшен «Громовержцы» , в котором собралась нестандартная команда антигероев: Елена Белова, Баки Барнс, Красный Защитник, Примара, Таскмастер и Джонни Уокер.

Режиссером фильма стал Джек Шреер, известный по сериалу «Ссора». В фильме сыграли: Флоренс Пью, Себастиан Стэн, Ханна Джон-Кеймен, Дэвида Гарбора, Уайат Расселл и другие.

Согласно сюжету фильма герои должны объединить усилия, чтобы отправиться в опасную миссию. Это заставит каждого из них столкнуться с темнейшими тенями своего прошлого.

Фильм «Громовержцы*» в украинском прокате до 28 мая.

Напомним, Флоренс Пью на премьере фильма «Громовержцы*» в Лос-Анджелесе появилась в романтическом мятном платье из шелкового жоржета от бренда McQueen.

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Дата публикации
Количество просмотров
74
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