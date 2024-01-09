С гирей и на гироборде: Ева Лонгория показала свою тренировку в спортзале

Отлично выглядеть актрисе помогают регулярные занятия спортом.
48-летняя актриса Ева Лонгория в своем микроблоге показала видео со своей тренировки в спортзале. Актриса в белом топе, бежевых лосинах и кроссовках делала боковые выпады с небольшой гирей, а одна ее нога лежала на гироборде – достаточно сложное упражнение, ведь кроме самого выполнения упражнения нужно еще и держать баланс.
Также затем она приседала и толкала платформу с блинами на ней.
Фигура Лонгориии выглядит потрясающе – результаты занятий налицо.
Напомним, ранее роскошная Ева Лонгория позировала перед фотографами в платье с высоким разрезом. Она вышла в свет в эффектном черном платье, выполненном из тонкого шифона, а украшали его один длинный рукав, а также высокий разрез практически до талии, который открывал ноги звезды.
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