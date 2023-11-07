С гирляндой на мокрых ягодицах и топлес на диване: Кендалл Дженнер в откровенной съемке для Jacquemus

Кендалл Дженнер стала главной звездой рождественской коллекции Jacquemus, которая получила название Guirlande ("гирлянда"). Поэтому неудивительно, что на заглавном фото – ягодицы модели, украшенные гирляндами.

Коллекция предлагает праздничные образы: пальто, блестящие платья и костюмы, сумки, декорированные мехом, блестящие аксессуары и т.д. Основные цвета: молочный, красный, голубой, черный и золотой. Поклонников бренда также порадует брендированная колода игральных карт с изображением популярных сумок бренда, а также приспособление для лепки снежков – снежколеп.

Кендалл же позировала в белоснежном и красном пальто, голубом костюме с мини-юбкой, а также топлес – в одних трусах и шапке Санта-Клауса. Образы модели дополняли коньки и лыжи.

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Напомним, ранее в рождественской коллекции бренда Victoria's Secret появилась Хейли Бибер. Модель позировала в красном кружевном белье.

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