С гламурной сумкой и сединой в волосах: Сальма Хайек на премьере фильма в Лондоне

Она была, как всегда, роскошной. Лаконичное платье актриса сочетала с яркими аксессуарами.

57-летняя актриса Сальма Хайек посетила премьеру фильма "Моргни дважды", которая состоялась в Лондоне. На красной дорожке знаменитая гостья продемонстрировала эффектный наряд черного цвета - платье ниже колен и с квадратным декольте, которое подчеркивало грудь.

Сальма Хайек / Фото: Associated Press

Этот классический и лаконичный наряд она носила в сочетании с серебристыми босоножками на платформе и высоких каблуках от Gucci, а также знаменитой мотоциклетной сумкой от Balenciaga. Модель Сальмы была полностью украшена стразами.

Также актриса сделала объемную укладку с легкими локонами в которых проглядывала седина - она одна из тех звезд, которые не боятся показывать серебристые прядки. Макияж у Хайек был лаконичным и довольно нежным, но вот шею и руки она украсила украшениями с большими бриллиантами.

Сальма Хайек / Фото: Associated Press

Режиссером фильма является 35-летняя актриса Зои Кравиц, поэтому она тоже вышла на красную дорожку. На звезде было красное шелковое платье от Saint Laurent.

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