С глубоким декольте до пупка и копьем под ключицами: американская танцовщица на светской премии

Джулианна Гаф выбрала для своего появления наряд с изюминкой.
Американская танцовщица Джулианна Гаф посетила 75-ю церемонию вручения наград премии Creative Arts Emmy Awards 2024, которая состоялась в Peacock Theatre в Лос-Анджелесе. На ней отметили лучшие популярные шоу и таланты американского телевидения.
Для такого события Джулианна выбрала вечернее черное платье макси от бренда Grace Ling с глубоким декольте до пупка и металлическим копьем под ключицами.
Аутфит Гаф дополнила черными туфлями на каблуках от Jimmy Choo, аккуратной укладкой и макияжем с акцентом на глазах.
Читайте также: