С глубоким декольте до пупка и копьем под ключицами: американская танцовщица на светской премии

Джулианна Гаф выбрала для своего появления наряд с изюминкой.

Американская танцовщица Джулианна Гаф посетила 75-ю церемонию вручения наград премии Creative Arts Emmy Awards 2024, которая состоялась в Peacock Theatre в Лос-Анджелесе. На ней отметили лучшие популярные шоу и таланты американского телевидения.

Для такого события Джулианна выбрала вечернее черное платье макси от бренда Grace Ling с глубоким декольте до пупка и металлическим копьем под ключицами.

Джулианна Гафф / Фото: Associated Press

Аутфит Гаф дополнила черными туфлями на каблуках от Jimmy Choo, аккуратной укладкой и макияжем с акцентом на глазах.

Джулианна Гафф / Фото: Associated Press

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