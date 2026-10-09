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- Шоу-бизнес
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С глубоким декольте: Элизабет Дебики в мерцающем жакете на голое тело позировала на премьере
36-летняя австралийская актриса привлекла внимание гламурным нарядом с пикантным акцентом.
Элизабет Дебики посетила премьеру фильма Wicker в рамках Лондонского кинофестиваля BFI. В этой романтической фэнтезийной комедии она сыграла роль жены портного.
На красной дорожке актриса появилась в черном мерцающем костюме, состоящем из удлиненного однобортного жакета и брюк, сужающихся к низу. Жакет Элизабет надела на обнаженное тело и застегнула на одну пуговицу, сделав акцент на глубоком V-образном декольте.
Аутфит звезда дополнила черными лакированными остносыми туфлями на каблуках. На шее у нее сияло изящное колье с V-образным центральным элементом, повторявшим линию выреза.
Дебики сделала прическу с мягкими волнами и пробором посередине, а также макияж с темно-бежевой помадой.
Перед фотографами Элизабет также позировала вместе с коллегами по фильму. Среди них был Александр Скарсгард, который удивил всех, появившись в необычных прозрачных туфлях.