С глубоким декольте: Элизабет Дебики в мерцающем жакете на голое тело позировала на премьере

Элизабет Дебики / © Associated Press

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Элизабет Дебики посетила премьеру фильма Wicker в рамках Лондонского кинофестиваля BFI. В этой романтической фэнтезийной комедии она сыграла роль жены портного.

На красной дорожке актриса появилась в черном мерцающем костюме, состоящем из удлиненного однобортного жакета и брюк, сужающихся к низу. Жакет Элизабет надела на обнаженное тело и застегнула на одну пуговицу, сделав акцент на глубоком V-образном декольте.

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Элизабет Дебики / © Associated Press

Аутфит звезда дополнила черными лакированными остносыми туфлями на каблуках. На шее у нее сияло изящное колье с V-образным центральным элементом, повторявшим линию выреза.

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Дебики сделала прическу с мягкими волнами и пробором посередине, а также макияж с темно-бежевой помадой.

Элизабет Дебики / © Associated Press

Перед фотографами Элизабет также позировала вместе с коллегами по фильму. Среди них был Александр Скарсгард, который удивил всех, появившись в необычных прозрачных туфлях.

Элизабет Дебики, Александр Скарсгард, Оливия Колман и Питер Динклейдж / © Associated Press

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