С глубоким декольте и драпировкой: Скарлетт Йоханссон в эффектном платье посетила церемонию

С тех пор как Скарлетт Йоханссон стала мамой во второй раз, ее видят все реже в светском обществе. Но вчера в Нью-Йорке знаменитость посетила церемонию вручения наград Golden Heart Awards 2023, прошедшую в The Glasshouse.

Скарлетт Йоханссон / Фото: Associated Press

Скарлетт появилась на публике в черном платье миди с глубоким декольте и длинными рукавами, а также драпировкой на талии. Лук она дополнила колготами в крапинку, лаковыми туфлями с острыми носами и застежкой на щиколотке, также сделала укладку, черной подводкой подвела глаза и розовым блеском подчеркнула губы. У нее на пальцах сверкало два золотых кольца, а ногти были накрашены красным лаком.

Актриса была удостоена награды вместе с 30-летним актером Беном Платтом за их работу во имя борьбы со СПИДом, раком, нехваткой продовольствия, голодом и инклюзивностью.

Скарлетт Йоханссон / Фото: Associated Press

В прошлый раз Скарлетт выходила на публику в июне, присутствовав на презентации фильма "Астероид-Сити" в Нью-Йорке.

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