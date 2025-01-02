С глубоким декольте и обнаженной спиной: Элизабет Херли в разноцветном платье отпраздновала Новый год

Элизабет Херли встретила и отпраздновала Новый год в Египте. Оттуда она опубликовала в Instagram фотографии своего новогоднего образа.

Актриса выглядела привлекательно в разноцветном платье с американской проймой, глубоким сексуальным декольте, обнаженной спиной и разрезом.

Элизабет Херли / Фото: Instagram Элизабет Херли

Аутфит Херли дополнила красивой прической с легкими локонами, макияжем смоки-айс, серьгами-люстрами в ушах и деликатной цепочкой с подвеской в виде сердца на шее.

Элизабет Херли / Фото: Instagram Элизабет Херли

"Счастливого Нового года из Нила", – подписала фото Лиз.

Элизабет Херли / Фото: Instagram Элизабет Херли

Напомним, Элизаюэт Херли вышла в свет в платье с рукавами флатером и вышивкой.

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