С глубоким декольте и обнаженной спиной: Элизабет Херли в разноцветном платье отпраздновала Новый год

Британская актриса новогодние каникулы проводит в Египте.
Элизабет Херли встретила и отпраздновала Новый год в Египте. Оттуда она опубликовала в Instagram фотографии своего новогоднего образа.
Актриса выглядела привлекательно в разноцветном платье с американской проймой, глубоким сексуальным декольте, обнаженной спиной и разрезом.
Аутфит Херли дополнила красивой прической с легкими локонами, макияжем смоки-айс, серьгами-люстрами в ушах и деликатной цепочкой с подвеской в виде сердца на шее.
"Счастливого Нового года из Нила", – подписала фото Лиз.
Напомним, Элизаюэт Херли вышла в свет в платье с рукавами флатером и вышивкой.
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