С глубоким декольте и обнаженной спиной: испанская ведущая в роскошном образе появилась на музыкальном фестивале

Россио Муньос Моралес выбрала для ивента красивый вечерний аутфит.
В Италии состоялся 73-й музыкальный фестиваль "Сан-Ремо-2023". Его посетила испанская ведущая, актриса и модель – Россио Муньос Моралес.
Красавица выбрала для мероприятия красивый образ. На ней было черное вечернее блестящее платье макси с американским проемом и глубоким декольте. Наряд прекрасно подчеркнул сексуальную стройную фигуру звезды.
Аутфит Россио дополнила черными слингбэками с серебряными ремешками и на шпильках.
Шею она украсила роскошным бриллиантовым ожерельем с большим рубином в виде капли. Волосы актриса уложила в локоны и сделала нежный макияж.
Моралес также с радостью продемонстрировала фотографам соблазнительную обнаженную спину.
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