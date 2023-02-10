С глубоким декольте и обнаженной спиной: испанская ведущая в роскошном образе появилась на музыкальном фестивале

В Италии состоялся 73-й музыкальный фестиваль "Сан-Ремо-2023". Его посетила испанская ведущая, актриса и модель – Россио Муньос Моралес.

Красавица выбрала для мероприятия красивый образ. На ней было черное вечернее блестящее платье макси с американским проемом и глубоким декольте. Наряд прекрасно подчеркнул сексуальную стройную фигуру звезды.

Россио Муньос Моралес / Фото: Getty Images

Аутфит Россио дополнила черными слингбэками с серебряными ремешками и на шпильках.

Шею она украсила роскошным бриллиантовым ожерельем с большим рубином в виде капли. Волосы актриса уложила в локоны и сделала нежный макияж.

Россио Муньос Моралес / Фото: Getty Images

Моралес также с радостью продемонстрировала фотографам соблазнительную обнаженную спину.

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