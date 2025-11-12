С глубоким декольте и обнаженной спиной: модель из Панамы в леопардовом комбинезоне похвасталась пышными формами

Грейси Бон

Пышнотелая модель из Панамы Грейси Бон поделилась с подписчиками в Instagram видео, на котором она хвастается стильной обновкой и соблазнительным формами.

Девушка позировала возле чемодана в обтягивающем комбинезоне с леопардовым принтом. Наряд имел откровенное глубокое декольте, украшенное золотой цепочкой, и открытую спину.

У Грейси были распущенные волосы и макияж с пышными наращенными ресницами и шоколадным блеском на губах. Шею она украсила золотой цепочкой.

