- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 105
- Время на прочтение
- 1 мин
С глубоким декольте и обнаженной спиной: модель из Панамы в леопардовом комбинезоне похвасталась пышными формами
Грейси Бон подчеркнула свои пышные формы нарядом с "хищным" принтом.
Пышнотелая модель из Панамы Грейси Бон поделилась с подписчиками в Instagram видео, на котором она хвастается стильной обновкой и соблазнительным формами.
Девушка позировала возле чемодана в обтягивающем комбинезоне с леопардовым принтом. Наряд имел откровенное глубокое декольте, украшенное золотой цепочкой, и открытую спину.
У Грейси были распущенные волосы и макияж с пышными наращенными ресницами и шоколадным блеском на губах. Шею она украсила золотой цепочкой.
Напомним, Грейси Бон в прошлый раз продемонстрировала яркий пляжный лук в лимонном купальнике.