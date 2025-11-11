- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 130
- Время на прочтение
- 1 мин
С глубоким декольте и обнаженной спиной: звезда реалити в очень коротком ромпере сходила на вечеринку
Ева Гейл в черном мини и на шпильках устроила себе импровизированный фотосет.
Звезда британского реалити-шоу «Остров любви» и сестра Джессики Гейл — Ева Гейл — опубликовала в Instagram снимки своего пикантного образа, в котором она сходила на вечеринку. Там блондинка устроила себе импровизированную фотосессию.
Красавица надела очень короткий черный ромпер с глубоким декольте, обнаженной спиной и халтером-завязкой.
Лук Гейл дополнила черными босоножками на шпильках и черной вместительной сумкой. Девушка распустила волосы, сделала вечерний макияж и белые маникюр и педикюр.
Напомним, ранее Ева Гейл показала архивные фото в романтическом белом бикини с нежно-розовыми лентами.