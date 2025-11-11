ТСН в социальных сетях

Шоу-бизнес
130
1 мин

С глубоким декольте и обнаженной спиной: звезда реалити в очень коротком ромпере сходила на вечеринку

Ева Гейл в черном мини и на шпильках устроила себе импровизированный фотосет.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Ева Гейл

Ева Гейл

Звезда британского реалити-шоу «Остров любви» и сестра Джессики Гейл — Ева Гейл — опубликовала в Instagram снимки своего пикантного образа, в котором она сходила на вечеринку. Там блондинка устроила себе импровизированную фотосессию.

Ева Гейл

Ева Гейл

Красавица надела очень короткий черный ромпер с глубоким декольте, обнаженной спиной и халтером-завязкой.

Ева Гейл

Ева Гейл

Ева Гейл

Ева Гейл

Лук Гейл дополнила черными босоножками на шпильках и черной вместительной сумкой. Девушка распустила волосы, сделала вечерний макияж и белые маникюр и педикюр.

Ева Гейл

Ева Гейл

Напомним, ранее Ева Гейл показала архивные фото в романтическом белом бикини с нежно-розовыми лентами.

