С глубоким декольте и обнаженной спиной: звезда реалити в очень коротком ромпере сходила на вечеринку

Звезда британского реалити-шоу «Остров любви» и сестра Джессики Гейл — Ева Гейл — опубликовала в Instagram снимки своего пикантного образа, в котором она сходила на вечеринку. Там блондинка устроила себе импровизированную фотосессию.

Красавица надела очень короткий черный ромпер с глубоким декольте, обнаженной спиной и халтером-завязкой.

Лук Гейл дополнила черными босоножками на шпильках и черной вместительной сумкой. Девушка распустила волосы, сделала вечерний макияж и белые маникюр и педикюр.

Напомним, ранее Ева Гейл показала архивные фото в романтическом белом бикини с нежно-розовыми лентами.